Su instagram è una vera star. Bella, famosa, con un sorriso che ammalia e una scia di follower che non si perdono neanche uno scatto. Martedì 25 Diletta Leotta, volto noto di sky, era alla cascina Pietrasanta di Pontevecchio. Venerdì, in edicola vi racconteremo i dettagli.

Il panino di Diletta Leotta

La star televisiva ama sorprendere. E si è fatta immortalare con un bel panino farcito confezionato in cascina. Bella sì, ma anche golosa, come dimostra lo scatto postato sui social in tarda mattinata tra una ripresa e l’altra..