Dimissioni consensuali di Di Matteo da direttore generale di Euro.Pa: è quello che compare nella nota stampa di Euro.Pa dove viene annunciata l’interruzione del rapporto tra la società e il dottor Mirko Di Matteo.

Ecco il comunicato stampa:

“In riferimento alle notizie apparse sugli organi di stampa, Euro.Pa Service Srl e il dottor Mirko Di Matteo annunciano di aver consensualmente interrotto il rapporto professionale come Direttore Generale della società già a far data dal 30 luglio scorso.

Euro.Pa Service Srl, nel ringraziare il dottor Mirko Di Matteo per il lavoro svolto per rilanciare e far progredire la società, tiene a sottolineare il grande senso di responsabilità e le capacità manageriali che l’ex Direttore Generale ha sempre dimostrato nei confronti dell’azienda, attestato anche in questo particolare momento storico nel quale è prevalso l’esclusivo benessere societario e dei suoi quasi 70 dipendenti.

L’accordo raggiunto tra Euro.Pa Service Srl e il dottor Mirko Di Matteo è stato frutto di un’unanime comunanza d’intenti derivante da oltre quattro anni di proficua, rispettosa e, soprattutto, benefica collaborazione che ha portato la Società a crescere e diventare un punto di riferimento per i servizi strumentali che eroga ai propri Comuni Soci.

La governance di Euro.Pa Service Srl, per il momento, sarà affidata al presidente, Luca Monolo, e ai consiglieri di amministrazione Stefano Garantola e Alda Lorella Bigatti in attesa di individuare un nuovo direttore generale”.

Le parole di Di Matteo