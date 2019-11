Dipendenze: sintomi, conseguenze e rimedi in un convegno a Rho al liceo Majorana.

Dipendenze: sintomi, conseguenze e rimedi in un convegno a Rho

Le dipendenze sono caratterizzate da un uso continuativo e rischioso di sostanze nonostante le conseguenze. I sintomi per riconoscerle, le conseguenze e i rimedi per superarle saranno gli argomenti centrali dell’incontro di lunedì 11 novembre alle 20.45 al liceo Majorana di Rho. Genitori, ragazzi e insegnanti potranno così confrontarsi rispetto alla complessità della vita quotidiana. Al convegno, organizzato dall’Associazione Genitori in collaborazione con l’istituto superiore rhodense, sarà presente come relatori lo psicologo e psicoterapeuta Dott. Violino. Il progetto è voluto dall’Associazione genitori e dai medici Berra, Santagostino e Baltrocchi. L’incontro è ad ingresso gratuito.