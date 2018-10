Nella mattinata di oggi 31 ottobre è stata comunicata la cancellazione di numerosi treni sulla linea di TrenordTreviglio-Milano-Novara. Ci sono disagi per i pendolari.

Disagi per i pendolari, cancellati anche treni pomeridiani

Come risulta dal sito di Trenord, durante la mattinata di oggi, 31 ottobre, è stata comunicata la cancellazione di numerosi treni. Ciò sta provocando e provocherà parecchi disagi per i pendolari. Infatti, fino ad ora, è stata comunicata la cancellazioni di 7 treni. Queste interessano sia treni che dovevano essere effettuati in mattinata che per il resto della giornata. Potete seguire QUI tutti gli aggiornamenti.

Le cause

Le cause segnalate da Trenord sono: guasto al treno, manutenzione straordinaria e manutenzione in sede di deposito.

I dati del Comitato pendolari

Il Comitato pendolari della linea 6 di Trenord segnala che ieri, 30 ottobre, sono stati cancellati 20 treni ed oggi, 31 ottobre, 15. QUI potete trovare tutti i dettagli in tempo reale sul traffico ferroviario, forniti dallo stesso Comitato. Come potete vedere nell’immagine qui sotto, nonostante i disagi, qualcuno riesce a scherzarci su, ipotizzando che i “treni fantasma” siano un’iniziativa pensata per festeggiare Halloween.

LEGGI ANCHE: Scoppi e scintille sul treno a Rho Fiera: paura tra i pendolari