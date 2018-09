Venerdì disinfestazione dalle zanzare nei parchi cittadini

Disinfestazione dalle Zanzare ad Abbiategrasso

Un intervento straordinario di disinfestazione dalle zanzare sarà eseguito – su richiesta dell’Amministrazione Comunale – dagli addetti di Amaga SpA domani, venerdì 21 settembre 2018. Le operazioni si svolgeranno tra le 4,30 e le 8 del mattino all’interno dei parchi della Repubblica e della Costituzione (Fossa del Castello Visconteo).

Si precisa che le sostanze che saranno utilizzate non hanno alcuna tossicità né per l’uomo né per altri mammiferi, tuttavia per precauzione sarà interdetto l’accesso ai suddetti parchi per l’intera giornata.

La scheda del prodotto impiegato, “Deadyna”, è disponibile per la consultazione sul sito di Amaga