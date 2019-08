Disinfestazione zanzare: al via il quarto intervento a Pogliano

Disinfestazione zanzare: parte quattro

Pogliano: é pronto al via il mezzo di Ecosan Italia S.r.l. L’azienda, su incarico dell’Amministrazione, taglierà i nastri di partenza per l’operazione: disinfestazione.

Il comune, che ha già provveduto a contenere il fenomeno tutto estivo di insetti e zanzare (attraverso le tre tappe precedenti) il primo agosto alle 22.30 dà mandato alla Società di counselling ambientale di disinfestare le aree di verde pubblico dislocate sul territorio del poglianese.

A tale scopo rende noto l’avviso alla cittadinanza e dirama, come nelle occasioni precedenti, il vademecum sui consigli di comportamento da mantenere durante la fascia oraria di passaggio del camion. In ottemperanza a tali norme c’é di fondo la salvaguardia della sicurezza e il benessere dei cittadini.

La comunica rammenta che gli interventi sopra citati saranno eseguiti mediante nebulizzatori silenziati. Gittata: 25/30 metri. Con l’uso di prodotti a base di piretroidi. Il raggio di spargimento della sostanza si intende libero da persone e animali. Tassativa quindi per entrambi la cautela di restare in casa. Con porte e finestre chiuse. La regola categorica é un imperativo di rigore. All’imperativo si aggiunge l’indicazione (intesa per il tempo dell’azione): la biancheria stesa all’aperto dovrà essere ritirata.

A questa fanno seguito come sempre altre voci (che vanno a soddisfare i criteri della premessa): disinserire eventuali apparecchiature esterne; non avvicinarsi al mezzo e alle aree trattate; custodire in un luogo chiuso gli animali domestici.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE