Dispositivi antiabbandono, i vigili li spiegano… fuori dai nidi. Non spaventatevi se da lunedì vedrete gli agenti della Polizia locale di Corbetta fuori dai nidi (pubblico e privati).

Gli agenti non vi stanno aspettando per multarvi, ma per spiegare la nuova normativa dei dispositivi anti-abbandono, in vigore dal 7 novembre.

Il commento

“Una scelta- spiega il sindaco Marco Ballarini – per informare le famiglie su una legge che sta generando grande confusione. In questi giorni arrivano tante chiamate, abbiamo pensato di rispondere sul campo a dubbi e domande”.

Informazioni in tilt

Lo stesso primo cittadino, in queste ore, si sta mobilitando per acquisire più informazioni sui nuovi dispositivi, sollecitato via social da molti cittadini. Intanto gli anti-abbandono sono andati ovunque esauriti, già aperte prenotazioni e liste d’attesa di circa 10-15 giorni.

