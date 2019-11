Venerdì e sabato possibili disservizi sulla rete idrica abbiatense: la comunicazione di Gruppo Cap

Intervento di Cap: possibili disservizi sulla rete idrica

Gruppo CAP Holding, attuale gestore del servizio idrico integrato del Comune di Abbiategrasso, comunica che, nell’ambito di un progetto di riduzione delle perdite idriche sulla rete acquedotto, è stato pianificato un intervento di verifica di tratti di rete e dell’efficienza dei relativi organi di sezionamento in tutto il territorio comunale dalle ore 23 di venerdì 22/11/2019 alle ore 6 di sabato 23/11/2019.

A solo fine preventivo, nel periodo indicato potranno verificarsi riduzioni temporanee di pressione alle utenze rispetto alle normali condizioni di esercizio.

Le operazioni verranno eseguite in orario notturno, come sopra indicato, per generare minor disagio possibile.