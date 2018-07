Distillati sonori, via alla lunga festa danzante.

Distillati sonori a Gorla Maggiore

Una lunga festa danzante. Ci saranno i dj set, il fluo party anni ‘90, la Balcon band, i Rock school con la storia del rock. Ci sarà un grande movimento. E buona cucina, attrazioni per i bambini, birre artigianali, ma anche formaggi e gelati. E ancora lezioni di yoga, corso di autodifesa, attività per tutte le età con la Croce rossa di Tradate. E molto altro. Sono i due giorni di Distillati sonori, tradizionale kermesse giovanile organizzata dall’associazione Spazio zero, per la quale rappresenta l’impegno di punta del percorso annuale. Base l’area feste. Appuntamento da sabato sera 14 luglio fino a domani, domenica 15.

Un test importante per Spazio zero

“Questo è l’evento che ci permette di rimanere attivi e presenti sul territorio – spiegano da Spazio zero in pieni preparativi -, di allargare la nostra rete di contatti e favorire momenti di condivisione giovanile”. Per l’associazione sarà un test importante dopo il rinnovo del direttivo e il ricambio generale operato dopo più di dieci anni di attività. Tutte le info sull’evento sulla pagina Facebook “Distillati sonori – La valle in musica”.

