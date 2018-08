Ecco il secondo super annuncio sulla line up di Legnano.

District Festival: il super annuncio

District Festival di Legnano: ecco il secondo super annuncio sulla line up, dopo l’annuncio de Lo Stato Sociale. Venerdi 31 agosto arriverà sul palco del District una delle band punk più famose d’Italia i VALLANZASKA con il suo tour l’Orso Giallo. Le sorprese non sono ancora finite, dal pomeriggio attività di sport e relax con la palestra B FIT di Legnano e ogni sera dopo i concerti SILENT DISCO sino a tarda notte per continuare a ballare sotto le stelle.

Saranno presenti inoltre il Birrificio di Legnano con le proprie birre artigianali e l’Officina dell’hambuger a deliziare i palati più fini con i propri panini. Il District Festival è organizzato da Associazione Salice Legnano, ATI Mazzafame – centro Pertini e Comune di Legnano – Città di Legnano.

Ecco il link all’evento facebook ufficiale: https://www.facebook.com/events/2144944519063658/