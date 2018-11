“Con domani inizia un periodo di bel tempo stabile, bel tempo autunnale però con maggior soleggiamento sui rilievi e possibilità di formazione di nebbie nelle zone più basse”. La buona notizia, in cui tutti, diciamo la verità, speravamo, arriva dagli esperti del Centro Meteo Val San Martino. Dopo un lungo periodo di maltempo, con con fenomeni purtroppo eccezionali che hanno creato non pochi danni e disagi, finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo e goderci l’estate di San Martino. Ecco le previsioni meteo.

Basta pioggia

“Andiamo a concludere nella giornata odierna la lunga fase piovosa – sottolineano dal Cmvsm – ricordiamo che sono state ben 17, fino a ieri, le giornate consecutive con precipitazioni”. Ma si cambia registro. “Pressione atmosferica in aumento sulle nostre regioni, anche se i nostri settori rimangono ancora raggiunti da flussi umidi e miti sud occidentali responsabili di cieli coperti e qualche pioviggine residua anche nella giornata odierna”.

Previsioni meteo

“Con domani inizia un periodo di bel tempo stabile, bel tempo autunnale però con maggior soleggiamento sui rilievi e possibilità di formazione di nebbie nelle zone più basse.Temperature stazionarie, miti per il periodo: minime comprese tra 6.7°C di Passo Di Valcava e 12.4°C di Olginate”. Anche secondo Arpa “dalla giornata di oggi si farà strada un miglioramento, grazie alla graduale espansione di anticiclone proveniente dal Nord Africa. Con esso torneranno tuttavia foschie e nebbie in pianura durante le ore più fredde. Temperature massime in leggero ma progressivo aumento, minime stazionarie e ben oltre le medie attese per il periodo”.

Oggi

Stato del cielo: nuvolosità diffusa di tipo basso su Prealpi Occidentali e pianure adiacenti, altrove nubi sparse; dal pomeriggio ampie schiarite sui settori orientali di pianura, altrove nuvolosità sparsa, maggiormente compatta su pianura occidentale.

Precipitazioni: non escluse residue e deboli nella prima parte del giorno su varesotto e comasco.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lievissimo rialzo. Valori minimi in pianura intorno a 11°C, massimi intorno a 16-17°C.

Zero termico: in rialzo fino a 3600 metri circa.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna moderati sud-occidentali.

Altri fenomeni: probabili foschie dense o locali banchi di nebbia in mattinata su settori centrali e orientali della bassa pianura.

Domani

Stato del cielo: da poco nuvoloso a nuvoloso per nubi alte e sottili, eccetto annuvolamenti più consistenti sulla bassa pianura per nubi basse.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime senza evidenti variazioni, massime in ulteriore leggero rialzo.

Zero termico: intorno a 3400 metri.

Venti: sia in pianura che in montagna di intensità debole, a prevalente provenienza occidentale.

Altri fenomeni: Locali foschie dense o banchi di nebbia in mattinata sulla bassa pianura.