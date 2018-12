Diverse zone di Venegono Inferiore senza acqua nella giornata di Santo Stefano.

Venegono Inferiore senza acqua

La Società Alfa Srl che gestisce l’acquedotto di Venegono Inferiore, questa mattina, martedì 26 dicembre 2018, ha comunicato che si è rotta la pompa di sollevamento del pozzo Damiano Chiesa, il principale del paese. Per questo motivo si sta verificando un grave problema di approvvigionamento idrico a Venegono. La società rassicura i cittadini sostenendo che sta lavorando per riparare il guasto ma comunica anche che ci potrà volere anche più di una giornata.

Sono stati istituiti dei punti di approvvigionamento alternativo:

Rubinetto a Venegono Superiore alla sede Protezione Civile di via Solferino

Rubinetti in piazza della Chiesa

ss. Giacomo e Filippo

in fase di allestimento nel pomeriggio autobotte dei Vigili del fuoco in piazza Aldo Moro- piazzale del cimitero

Per gli anziani non autosufficienti o per gravi criticità è attivo il numero della Protezione civile di Venegono Inferiore 3665051o42