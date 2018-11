Domani è il Black Friday, e tantissimi di noi si staranno preparando a cercare acquisti super scontati. E si potrà trovare davvero di tutto…

Black Friday, sconti su tutto… pure sul funerale

Gli appassionati degli acquisti attendono con trepidazione l’arrivo di domani, venerdì 23 novembre, giornata in cui piovono sconti e offerte su prodotti di ogni tipologia merceologica, dai biglietti aerei agli smartphone. In questa frenetica corsa all’occasione migliore ha deciso di competere, sdoganando i soliti preconcetti che aleggiano nel suo mercato di riferimento, anche l’ Outlet del Funerale di Cologno Monzese.

Ma non dovete morire per forza venerdì…

L’impresa di pompe funebri ha infatti applicato uno sconto pari al 20% al funerale pacchetto elegante. “Ovviamente è possibile acquistare preventivamente il pacchetto, non c’è bisogno di morire per forza venerdì 23 novembre”, fanno sapere dall’azienda. E non a caso sulla grafica realizzata per promuovere il Black Friday compare una frase sarcastica che allontana ogni dubbio: “Acquista oggi il tuo funerale scontato e muori quando vuoi”.

«Anche noi, come tutte le grandi aziende, abbiamo deciso di applicare una tariffazione speciale per la clientela che acquisterà il funerale pacchetto elegante nella giornata di venerdì – spiega Rossella Dell’Oca, direttore tecnico di OdF – Il settore funebre, spesso fermo a mezzo secolo fa, deve rimanere al passo con i tempi; noi proviamo ad anticiparli”.

