Dal 1992, il 22 marzo si festeggia il World Water Day – la Giornata Mondiale dell’Acqua, una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza imprescindibile del bene primario per eccellenza: l’acqua e, allo stesso tempo, per promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche. L’ONU invita a dedicare questo giorno alla promozione di iniziative concrete che abbiano per oggetto l’uso sostenibile di questa preziosa risorsa tenendo presente che un miliardo di persone non ve ne hanno accesso.

Il Patto per il Lago di Como celebra la Giornata internazionale dell’acqua

In coerenza con questi obiettivi la Camera di Commercio di Como, con la Camera di Commercio di Lecco e tutti i sottoscrittori del Patto per il Lago di Como, Ceresio e Laghi minori intende celebrare la Giornata sostenendo una serie di iniziative interamente dedicate all’acqua e al patrimonio naturale del Lago di Como e alla sua salvaguardia, puntando sia alla riduzione degli sprechi che all’abbattimento delle fonti inquinanti. Anche il territorio del Lago di Como, così ricco d’acqua, non è immune dagli effetti dei cambiamenti climatici ed è quindi sempre più evidente la necessità di una gestione coordinata del patrimonio idrico, nonché la sua tutela e la sua valorizzazione. Solamente riconoscendo la “risorsa lago” a 360° quale fondamento del sistema socio-economico sia per la popolazione residente che per il turista-visitatore è possibile giocare un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’intero territorio identificato dal Lago di Como e preservare per il futuro questa ineguagliabile risorsa. Il Patto per il Lago di Como, Ceresio e Laghi minori, riconoscendo il Lago di Como come risorsa unica al mondo e patrimonio inestimabile, ritiene prioritario rafforzare l’identità dell’intero sistema sociale ed economico che lo abita, tutelandolo dai rischi naturali ed antropici e favorire il suo sviluppo sostenibile.