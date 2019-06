Domani, giovedì 27 giugno 2019, le previsioni meteo ci dicono che sarà con tutta probabilità una data da segnare sul calendario: è atteso infatti il picco delle temperature reali e percepite.

Domani sarà il giorno più caldo, ecco perché

Giovedì 27 giugno è la data che con ogni probabilità verrà ricordata per molto tempo. La ‘configurazione perfetta’ è quasi compiuta:

1) eccezionale massa d’aria rovente richiamata su Spagna, Francia e Nord-Italia

2) correnti asciutte settentrionali dai 1000 metri in su

3) potente subsidenza frutto dei 6000dam (!!) di geopotenziale a 500hPa

4) periodo dell’anno con la più lunga durata del giorno e con i raggi solari più forti.

Piemonte e Lombardia (ma non solo) stanno per assaporare sensazioni di caldo mai viste. E non solo nella giornata di giovedì, bensì anche nella notte successiva che con discreta probabilità risulterà ‘no sense’, con Milano che potrebbe registrare 33-34 gradi in piena notte”.

I consigli sul sito dell’Ats

Sul sito dell’Ats Milano tutti i consigli su come affrontare il caldo estivo. Per tutti vale la raccomandazione di bere molto, mangiare molta frutta e, laddove possibile, evitare di uscire di casa nelle ore più calde.