Don Cuni: conferma per Valerio Giorgetti alla presidenza. Il rinnovo del ca dell‘Azienda speciale consortile dei servizi alla persona non ha riservato scossoni, almeno al vertice. Magenta, nonostante il cambio di Amministrazione (dal centrosinistra al centrodestra) ha riconfermato il professionista marcallese ed ex dirigente dell’Asl in pensione, che ha ben operato in questi anni, come confermato nell’ultimo Consiglio comunale.

Don Cuni: il cda

Marta Belforti, Kevin Bonetti, Rosita Invernizzi, Valeria Sanasi sono i nuovi omponenti del consiglio di Amministrazione che gestisce l’Azienda.

Il commento del sindaco Calati

“La proposta formulata da Magenta di riconfermare Giorgetti alla presidenza è stata accolta e votata all’unanimità. La.politica ha riconosciuto e premiato soprattutto la competenza evidenziata dal presidente e la qualità del lavoro svolto per una struttura fondamentale per l’intero territorio”, ha detto a margine il sindaco Chiara Calati