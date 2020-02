Papa Francesco ha nominato sottosegretario della Congregazione per le Chiese orientali don Flavio Pace, già vicario parrocchiale ad Abbiategrasso e cappellano dell’Hospice.

Don Flavio Pace sottosegretario della Congregazione per le Chiese orientali

Don Flavio Pace è il nuovo sottosegretario della Congregazione per le Chiese orientali. Il religioso, noto nel territorio del Magentino-Abbiatense per essere stato per anni vicario parrocchiale ad Abbiategrasso, dove si è occupato della Pastorale giovanile, insegnando religione nella scuola statale e servendo come Cappellano presso l’Hospice locale, ha ricevuto il prestigioso incarico direttamente da papa Francesco.

Come ricorda il sito della diocesi milanese, il monzese don Flavio ha conseguito la certificazione in islamistica presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica a Roma nel 2010, collaborando poi per alcune iniziative nei rapporti dell’Arcidiocesi ambrosiana con l’Islam. Officiale della Congregazione per le Chiese Orientali dal 2011, è Cappellano dell’Istituto “Teresa Grillo Michel” delle Piccole Suore della Divina Provvidenza. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE