Don Giuseppe “pompiere” per un giorno: va in cima all’autoscala con elmetto e saluta tutti “dal cielo”. E’ stato solo uno dei bei momenti che domenica 20 gennaio ha caratterizzato al festa dei Vigili del fuoco di Magenta, protagonista di una due giorni “in piazza” in occasione del santo patrono, Sant’Antonio.

Esposizione di mezzi

Sabato pomeriggio, in collaborazione col comando provinciale dei Vigili del fuoco, esposizione di mezzi di ieri e di oggi: grande gioia per i bambini, ma anche per gli adulti che hanno assaporato l’emozione di un tuffo nel meraviglioso mondo dei pompieri.

Domenica mattina i momenti salienti, con messa, benedizione e premiazioni (vi regaleremo un ampio servizio sul giornale in edicola venerdì prossimo). Don Giuseppe, parroco della città, ha regalato un siparietto divertente: indossato l’elemtto si è fatto portare su dall’autoscala. Immancabile la banda nazionale dei Vigili del fuoco, che ha regalato le sue note al pubblico.