Un gioco per fare felici i bambini ricoverati in ospedale. Domenica 16 dicembre, a partire dalle 14, in biblioteca a Bareggio si raccolgono i doni che il sindaco Linda Colombo e l’assessore Anna Lisa De Salvo porteranno ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Magenta.

Un gioco per regalare un sorriso

Si raccolgono giochi nuovi o in buono stato, in biblioteca gli elfi aiuteranno a preparare i pacchetti. L’iniziativa è a cura dell’Amministrazione comunale. La consegna ai bimbi è in programma per mercoledì 19 dicembre.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE