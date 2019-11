Donate nuove panchine alla sede del centro civico di Ceriano Laghetto.

Durante l’ultima settimana si sono vissute giornata particolarmente intense al Villaggio Brollo, grazie all’impegno dei volontari della Consulta di frazione che ha organizzato diversi appuntamenti per coinvolgere i residenti della frazione e non solo.

Diversi volontari della frazione hanno partecipato all’appuntamento ricorrente con la pulizia del bosco, grazie la quale sono stati rimossi ancora una volta moltissimi rifiuti abbandonati da spacciatori e tossicodipendenti.

Doppio appuntamento

La Consulta ha quindi proposto un doppio appuntamento con i laboratori creativi dedicati ai bambini dai 3 ai 9 anni: dopo il successo del primo incontro sabato 16, c’è attesa per il nuovo incontro in programma sabato 30 novembre, sempre dalle 15 alle 17, con la “merenda creativa” per concludere (info e adesioni Damiana 340.8708587). Sabato sera è stata la volta del “Dopocena al centro civico” organizzato dalla Consulta, che ha visto l’adesione di una sessantina di persone per una piacevole serata in compagnia, con frutta, dolci e caffè e anche due tombolate. Nel corso del fine settimana, inoltre, sono state posizionate al Centro civico le nuove panchine acquistate dalla Consulta uscente, guidata da Emanuela Gelmini, grazie ai proventi delle diverse iniziative organizzate durante il mandato.

