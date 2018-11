In concomitanza con la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, domenica 25 novembre a Legnano le Donne Democratiche saranno presenti con un gazebo in Corso Garibaldi.

Donne Democratiche, a Legnano registrato un aumento del fenomeno

Il numero delle donne vittime di violenza è in continua crescita, sia a livello nazionale, ma anche, purtroppo, a livello locale. L’ospedale di Legnano, nel corso del 2018, ha registrato un aumento del fenomeno. Pinuccia Auteri, coordinatrice Donne Democratiche Zona Altomilanese, ha dichiarato:

“Non tutte le vittime hanno la consapevolezza e la forza per poter denunciare gli abusi che subiscono. Come Donne Democratiche vogliamo poter essere di supporto concreto per tutte queste donne”.

Il gazebo in Corso Garibaldi

Per questi motivi domenica 25 Novembre, giornata di sensibilizzazione contro la violenza di genere, le Donne Democratiche Zona Altomilanese, saranno presenti a Legnano dalle 10 alle 12.30 con un gazebo, sito in Corso Garibaldi angolo via Palestro. Verrà distribuito del materiale informativo sui centri anti-violenza presenti su tutto il territorio, a cui è possibile rivolgersi per ricevere aiuto o più semplicemente ascolto. Si ricorda che la Rete anti-violenza è attiva non solo nel legnanese ma anche nel Castanese e nel Magentino. Il numero telefonico attivo a livello nazionale 24 ore su 24 è il 1522.

