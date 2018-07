Dopo di noi: due giorni in musica alla tensostruttura di piazza Matteotti di Magenta.

Due giorni di musica a favore dell’Anffas di Abbiategrasso per il progetto “Dopo di noi” che punta all’inserimento in una struttura di residenzialita’ (sita proprio dove si trova la sede) di una ventina di ragazzi diversamente abili nella prospettiva in cui la famiglia di origine non ci sarà più per motivi anagrafici. Un progetto importante portato avanti in questi anni con l’impegno della fondazione “Il Melograno” e i tanti volontari e simpatizzanti di questa e della realtà dell’Anffas. A rendere speciale il week end la partecipazione di “The McChicken band” in quello che è stato il “Gamba day” con i famosi “Gamba de Legn”. Gli stessi che dopo il periodo estivo staccheranno l’assegno a favore dell’Anffas.