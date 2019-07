Dopo i temporali che tra la tarda serata di domenica la mattinata di ieri, lunedì 15 luglio, hanno creato non pochi problemi, il sole è tornato a splendere stabile sul nostro territorio. Ecco le previsioni meteo di Arpa per i prossimi giorni.

La situazione di oggi

Stato del cielo: ovunque sereno o poco nuvoloso: locali annuvolamenti più probabili in corrispondenza dei rilievi.

Precipitazioni: assenti salvo occasionali rovesci pomeridiani su Orobie e Prealpi bresciane.

Temperature: minime in leggero calo, massime in moderato o forte rialzo. In pianura minime tra 14 e 17 °C, massime tra 27 e 30 °C.

Zero termico: intorno a 3200 metri, in risalita fino a circa 3900 metri.

Venti: in pianura deboli in prevalenza occidentali; in montagna deboli settentrionali con locali rinforzi.

Previsioni meteo per domani

Stato del cielo: per tutta la giornata transito di velature su tutta la regione; sulle zone montane annuvolamenti più consistenti nelle ore diurne.

Precipitazioni: sulle zone alpine e sulle Prealpi centrorientali possibili rovesci sparsi nel pomeriggio, altrove assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. In pianura minime intorno a 18 °C, massime intorno a 30 °C.

Zero termico: intorno a 3800 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali con locali rinforzi sulla Bassa Pianura, in particolare sul pavese; in montagna deboli o localmente moderati dal quadrante nordovest.

Giovedì

Stato del cielo: nuvolosità variabile, da velato a temporaneamente molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli, possibili ovunque nella seconda parte della giornata, più probabili sulle zone montane, anche a carattere di rovescio.

Temperature: minime e massime senza notevoli variazioni.

Zero termico: intorno a 3600 metri.Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli occidentali con qualche rinforzo.