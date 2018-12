Dopo il vento che ha imperversato lunedì 10 dicembre 2018 sul nostro territorio gli esperti prevedono per il fine settimana anche la possibilità di neve. Secondo Arpa Lombardia infatti nella giornata di venerdì in particolare, forse, potremo avvistare qualche timido fiocco nella nostra regione, anche a quote non elevate. “Venerdì cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto – si legge sul sito dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente – Deboli precipitazioni possibili specie sui settori di pianura meridionali e Appennino, nevose fino a quote collinari. Temperature massime stazionarie. Sabato tendenza a maggiori schiarite, precipitazioni in prevalenza assenti. Giornata fredda con temperature massime comunque in lieve ripresa.”

Mercoledì soleggiato sulla Lombardia

“Un nuovo peggioramento, tuttavia, è atteso nel corso di mercoledì, quando una modesta perturbazione da Ovest riporterà tra mattina e pomeriggio, piogge e rovesci dapprima tra Sardegna, Liguria di Levante e regioni centrali tirreniche, poi entro sera al Sud e sul versante adriatico, in veloce spostamento verso Est entro la notte su giovedì; possibile neve a quote collinari sull’Appennino romagnolo e marchigiano tra sera e notte. Prevalentemente soleggiato al Nord, con diffuse gelate nottetempo e al primo mattino, ma anche qui con nubi in aumento entro sera.”

Tra giovedì sera e venerdì potrebbe arrivare anche la neve

“Un secondo fronte perturbato da Ovest raggiungerà l’Italia dal pomeriggio-sera di giovedì, con la formazione di una bassa pressione nei dintorni della Sardegna che richiamerà un flusso più umido di Libeccio in quota: l’aria fredda che affluirà da martedì, permetterà alla neve di scendere a quote piuttosto basse specie nel corso di venerdì tra basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia occidentale, così come sull’entroterra ligure. Al Sud situazione in miglioramento con temperature in generale rialzo grazie ai venti di Libeccio”.