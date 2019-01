A Ceriano Laghetto, qualche mese fa, Rajae Bezzaz ha registrato un servizio nel “bosco della droga” al Villaggio Brollo, per documentare l’attività di spaccio, insieme al sindaco Dante Cattaneo e ad Asha Fusi, contribuendo con la messa in onda ad accendere i riflettori anche a livello nazionale sull’annoso problema che affligge il territorio delle Groane.

Rajae Bezzaz di Striscia la Notizia

Rajae, 28enne originaria della Libia ma in Italia da quando era bambina, affermata attrice, presentatrice, conduttrice radiofonica, dal 2015 è entrata a far parte della squadra di Striscia la Notizia, il trentennale appuntamento serale quotidiano di Canale 5. Le sue inchieste evidenziano da subito un marcato filo conduttore: il delicato equilibrio in Italia tra accoglienza e ospitalità degli immigrati e le differenze “intraculturali” tra l’Occidente e l’Islam.

Dopo la cittadinanza onoraria, ora anche la tessera della Lega

Martedì 1 gennaio 2019 è andato in onda il servizio sul “bosco della droga”. Grazie a questo servizio il sindaco di Ceriano Laghetto ha deciso di di conferire a Rajae il titolo onorifico di “cittadina onoraria”. Dopo questo gesto Dante Cattaneo ha deciso inoltre di regalarle anche la tessera della Lega.