Drammatico incidente in moto a Sedriano: un ragazzo di 24 anni ha perso il controllo della sua moto ed è caduto rovinosamente a terra.

Drammatico incidente

Il sinistro è avvenuto intorno alle 16.45 a Sedriano, in via Cristoforo Colombo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, il giovane residente poco distante dal luogo dell’incidente si trovava in sella alla sua Kawasaki Ninja quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della due ruote ed è finito a terra: non sarebbe coinvolto alcun altro veicolo. Una caduta violentissima tanto che l’allarme è scattato in codice rosso ed è stato allertato, oltre all’ambulanza, anche l’elisoccorso. Le condizioni del ragazzo sono gravi tanto che è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

