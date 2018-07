Martedì in villa Inzoli a Tradate il “Dream Teen festival” dedicato al 14enne Matthias Bialas che si è tolto la vita lo scorso settembre.

The Dream Teen Festival

Una serata di ricordi, sogni e speranze, a quasi un anno dalla scomparsa del 14 Matthias Bialas, martedì dalle 20.30 nel parco di Villa Inzoli. Il 14enne, dj producer e sognatore, che si è tolto la vita quasi un anno fa. Serata dedicata ai giovani e non solo, di musica con il dj set by KOM e special guest Luca Testa, che prende il nome dall’ultima musica composta da Matthias e pubblicata postuma, “The Dream”. Forte il messaggio che la sua famiglia, organizzatrice dell’evento, vuole lanciare: “Non bisogna dimenticare che c’è sempre un’altra possibilità – spiegano – Trasformiamo in bellezza anche la sofferenza più grande. Apri gli occhi e sogna, che la musica abbia inizio”.

