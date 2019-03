È partito da Milano il tour che vede protagonista DS 3 CROSSBACK, presentata nel corso di 3 grandi eventi nazionali e 21 tappe locali.

Icona di stile hi tech

Il tour si pone l’obiettivo di far conoscere il nuovo SUV compatto di DS Automobiles, icona di stile High-Tech, attraverso delle serate che avranno la luce e la musica come ingredienti principali, portando avanti lo “spirit of avant-garde” che contraddistingue il brand premium francese. Secondo modello della nuova generazione di vetture di DS Automobiles, commercializzato sul mercato italiano a metà febbraio, DS 3 CROSSBACK dispone di tutte le caratteristiche per sedurre clienti esigenti alla ricerca di un’esperienza automobilistica unica, perché combina innovazione, energia, design e tecnologia, interpretando al meglio il claim del brand: Spirit of Avant-Garde. Ora, per raccontare la nuova icona di stile High-Tech, DS Automobiles lancia un esclusivo roadshow lungo la penisola che garantirà un’esperienza coinvolgente ed elettrizzante. La prima tappa, ospitata a Milano giovedì scorso, ha conquistato per stile e gusto.

«Questa nuova vettura è un’icona di stile hi tech – precisa Francesco Calcara, brand director DS automobiles -. Le rifiniture degli interni incontrano gli ultimi ritrovati tecnologici e il glamour inconfondibile francese».

Evento milanese

Nella cornice milanese il duo Bleu Toucan si è esibito, mentre l’allestimento del locale è stato curato dai light designer italiani Quite Ensemble. La seconda parte della sera ha visto alla console il deejay belga San Soda. Da non perdere i prossimi eventi: Roma e Napoli, in 21 eventi in-Store distribuiti sull’intero territorio nazionale negli esclusivi DS Store e DS Salon del brand. Gli eventi nazionali saranno delle vere e proprie soirée a invito, esclusive, altamente spettacolari organizzate in una atmosfera quasi visionaria, con un intrattenimento artistico e musicale ad hoc che renderà unica la serata. Il momento clou della serata sarà ovviamente il reveal di DS 3 CROSSBACK: l’intrattenimento si trasformerà e la musica lounge che avrà tenuto compagnia agli ospiti nella prima parte della serata si farà sempre più ritmata e si allineerà al ritmo della performance visiva che incornicerà DS 3 CROSSBACK prima della vera e propria scoperta della vettura. L’evento poi continuerà con un DJ Set e un light dinner gourmet che ripercorrerà i motivi e le linee futuristiche caratteristiche del mood della serata e di DS 3 CROSSBACK. Un Kaleidoscopic Photo Booth permetterà, infine, agli ospiti di scattarsi foto originali e condividerle sui propri profili social durante tutta la serata, con un hashtag dedicato.

Innovazione

Che DS 3 CROSSBACK sia una vettura che interpreta al meglio lo Spirit of Avant-Garde del Brand è sottolineato anche dal premio Innovation Award che le è stato assegnato per il sistema DS DRIVE ASSIST che la proietta verso il futuro della guida autonoma di secondo livello. Grazie a questo equipaggiamento DS 3 CROSSBACK offre, infatti, la possibilità di viaggiare in totale relax, in situazioni di traffico sostenuto o di lunghi viaggi in autostrada. L’Innovation Award rappresenta un grande riconoscimento per DS AUTOMOBILES, che proprio con DS 3 CROSSBACK sta scrivendo un nuovo capitolo della sua storia che unisce tradizione, design pionieristico e avanguardia tecnologica.