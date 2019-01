In villa Truffini a Tradate quattro appuntamenti dedicati ai genitori di ragazzi con Dsa.

Dsa, cos’è

Disgrafia, discalculia, dislessia… Sono solo alcuni volti, i più noti, della galassia Dsa, sigla che indica i “Disturbi Specifici dell’Apprendimento”. Disturbi, cioè, che non permettono ai ragazzi che ne sono affetti di essere completamenti autonomi nello studio e nell’apprendimento.

Un corso a Tradate per i genitori

Per uno studente, essere affetto da un Dsa può essere un grosso problema, specialmente se non è stato diagnosticato. Voti bassi, difficoltà a scuola e le conseguenze che queste possono avere a casa. Anche per questo, l’Aid (Associazione Italiana Dislessia farà tappa a Tradate per quattro appuntamenti dedicati ai genitori.

Il programma

Ecco il programma degli incontri:

9 febbraio dalle 9.30 alle 11.30 : “Difficoltà scolastiche e adolescenza”, relatore Cristiano Termine, professore associato di Neuropsichiatria Infantile dell’Insubria e Dirigente Medico della Neuropsichiatria Infantile dell’Asst Sette Laghi;

: “Difficoltà scolastiche e adolescenza”, relatore Cristiano Termine, professore associato di Neuropsichiatria Infantile dell’Insubria e Dirigente Medico della Neuropsichiatria Infantile dell’Asst Sette Laghi; 16 febbraio dalle 16 alle 18 : “Lingue straniere e Dsa, meno fatica!”, relatrice Paola Fantoni, docente di Inglese e formatrice Aid;

: “Lingue straniere e Dsa, meno fatica!”, relatrice Paola Fantoni, docente di Inglese e formatrice Aid; 23 febbraio dalle 9.30 alle 11.30 : “Matematica e Dsa, no problem!”, relatore Alessandro Venturelli, docente di Matematica e formatore Aid;

: “Matematica e Dsa, no problem!”, relatore Alessandro Venturelli, docente di Matematica e formatore Aid; 16 marzo dalle 9.30 alle 11.30: “Italiano e Dsa: perchè no?”, relatrice Antonella Olivieri, ex docente di Italiano e Dirigente Scolastica, formatrice Aid.

Il corso, rivolto ai genitori di ragazzi con Dsa che frequentano le scuole medie, ha un costo di 60 euro, 30 euro per i soci Aid. Per info e iscrizioni, consultare il siti varese.aiditalia.org.

LEGGI ANCHE: Ecco le 10 parole più usate dai Millennials