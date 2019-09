E’ Angelo Sallemi il nuovo comandante della Polizia locale di Magenta. Poco fa, sul sito del Comune è stata pubblicata la determinazione che rende noto l’esito del concorso bandito ad agosto per trovare il sostituto di Monica Porta.

Monica Porta chiude 8 anni in città

Proprio oggi, venerdì 20 settembre, la comandante ha salutato i colleghi e l’Amministrazione: è il suo ultimo giorno al comando di via Crivelli. La comandante ha fatto una tappa anche in municipio per il saluto al sindaco, Chiara Calati. Per lei, alla guida della Polizia locale magentina da 8 anni, inizia una nuova avventura a Lecco: una grande città e tante nuove sfide sul piano professionale.

E’ Angelo Sallemi il nuovo comandante della Polizia locale di Magenta

Angelo Sallemi, classe 1960, comandante a Cormano, ha totalizzato 68 punti contro i 61 del suo avversario Luigi De Ciuceis. Sarà lui, quindi, a comandare i vigili nella città della Battaglia, bisogna solo capire con quale tempistica. Sia per il nuovo numero uno di via Crivelli, che per l’ormai ex comandante Porta in arrivo sfide importanti: a loro i migliori auguri di buon lavoro.