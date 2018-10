E’ iniziato sotto la pioggia il primo giorno di stop ai diesel euro 3 a Lecco, in 12 comuni del Lecchese, ma anche in tutta la Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia. Milioni le auto che da oggi non potranno circolare. 30mila circa le vetture lecchesi ferme.

Stop ai Diesel Euro 3

Lo stop era stato annunciato da tempo, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme disposte da Regione Lombardia. Una decisione fortemente voluta per combattere l’inquinamento. ”Il miglioramento della qualità dell’aria è una delle nostre priorità – ha spiegato il presidente Attilio Fontana – e dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione senza però stravolgere la vita dei cittadini. Ci attiveremo per ottenere dall’Ue ulteriori stanziamenti così da incrementare gli incentivi.”

Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6: come capire la classe ambientale dell’auto

Euro 1, 2, 3 4 , 5 o 6? Per capire a quale “classe” ambientale appartiene la nostra vettura non resta che prendere il libretto di circolazione.

Di seguito i riferimenti delle diverse normative

EURO 1 (immatricolate dopo il 31.12.1992)

· 93/59 CEE con catalizzatore

· 91/441 CEE

· 91/542 CEE punto 6.2.1.A

EURO 2 (immatricolate dopo il 1.1.1997)

· 91.542 punto 6.2.1.B

· 94/12 CEE

· 96/1 CE

· 96/44 CEE

· 96/69 CE

· 98/77 CE

E´ possibile trovare nel libretto anche le seguenti diciture:

· 96/20 – 95/54 93/116 – 96/69 – 96/36

· 96/20 – 95/54 93/116 – 96/69 – 95/56 – 96/37

· 96/20 – 95/54 93/116 – 96/69 – 95/56 – 96/37 – 96/38

· 96/20 – 95/54 93/116 – 96/69 – 95/56 – 96/36 – 96/37 – 96/38

· 92/97/CEE – 94/12 CEE – 93/116 CE

· 92/97/CEE – 94/12 CEE

· 96/20 CE – 96/44 CE

· 96/20 CE – 96/1 CE

· 96/20 CE – 94/12 CEE

· 92/97/CE – 96/69 CE

· 92/97/CE – 96/69 CE – 93/116 CE

· 96/20 CE – 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 – B

· 96/20 CE – 94/12 CEE – 93/116 CE

· 96/20 CE – 95/54 CE – 94/12 CEE – 93/116 CE

· 96/20 CE – 96/69 CE – 93/116 CE

· 96/20 CE – 96/69 CE – 95/54 CE – 93/116 CE

· 92/97/CEE – 94/12 CE – 95/54 CE – 93/116 CE

· CE 96/20 – 93/116 – 96/69 – 95/56

· 1999/102/CE rif. 96/69/CE

· 98/77 CE

· CE 96/20 – 95/54 – 93/116 – 94/12 – 96/36 – 96/38

· 96/20 CE – 95/54 CE – 96/69 CE – 95/56 CE

EURO 3 (immatricolate dopo il 1.1.2001)

· 98/69 CE

· 98/77 CE rif 98/69 CE

· 99/96 CE

· 99/102 CE rif. 98/69 CE

· 2001/1 CE rif 98/69 CE

· 2001/27 CE

· 2001/100 CE A

· 2002/80 CE A

· 2003/76 CE A

EURO 4 (immatricolate dopo il 1.1.2006)

· 98/69/CE B

· 98/77/CE rif. 98/69/CE B

· 1999/96 CE B

· 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B

· 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B

· 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B

· 2001/27 CE B

· 2001/100 CE B

· 2002/80 CE B

· 2003/76 CE B

· 2005/55/CE B1

· 2006/51 CE B rif. 2005/55/CE B1

EURO 5 (*omologate dopo il 1.9.2009, immatricolate dopo il 1.1.2011)

· 2005/55/CE B2

· 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2

· 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C

· 99/96 fase III oppure Riga B2 o C

· 2001/27 CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C

· 2005/78 CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C

· 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2

· 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato)

· 715/2007*692/2008 ( Euro 5 A )

· 715/2007*692/2008 ( Euro 5 B )

· 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2

· 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato)

· 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)

EURO 6

715/2007*692/2008 ( Euro 6 A )

715/2007*692/2008 ( Euro 6 B )

Indicazioni utili per i lecchesi

Oltre a Lecco gli altri Comuni della nostra Provincia dove le auto considerate inquinanti non potranno circolare dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 sino al 31 marzo sono Airuno, Brivio, Calco, Cernusco, Imbersago, Lomagna, Merate, Olgiate, Osnago, Paderno, Robbiate e Verderio.

In città ci sono alcune strade escluse dal divieto

Le deroghe

Il blocco ai diesel Euro 3 va ad aggiungersi a quello per i diesel delle generazioni precedenti. Si tratta delle vetture che rappresentano la causa principale di inquinamento da motore. Una misura ancora più restrittiva rispetto a quelle emanate negli anni scorsi che però presenta deroghe importanti. Intanto potranno circolare le auto con almeno tre persone a bordo, quindi se proprio non potete fare a meno dell’auto organizzatevi per recarvi al lavoro in compagnia. Altre deroghe sono previste per medici e veterinari, donatori di sangue, pazienti sottoposti a terapie, commercianti all’ingrosso, veicoli di interesse storico.