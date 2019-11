E’ di Legnano la tifosa juventina più cliccata del momento dopo essere stata ripresa dalle telecamere di Sky.

Francesca Tajé, 21 anni, occhi verdi e capelli biondi. E’ lei la tifosa juventina più famosa e cliccata del momento. La legnanese della contrada Flora, studentessa universitaria allo Iulm, è stata ripresa dalle telecamere di Sky durante il match tra Juve e Milan. Immediati i commenti dei tifosi bianconeri e non solo! C’è addirittura qualcuno che la vorrebbe come madrina. Appena il mondo del web è venuto a conoscenza del nome della tifosa accanita con cappellino e unghie in tinta con la sua squadra del cuore, è impazzito: centinaia di commenti e migliaia di like, oltre ad aver triplicato i suoi followers su Instagram che sono passati da 7mila a 24mila.

Già famosa su Youtube

La giovane legnanese era già nota al mondo juventino dopo il video postato sulla piattaforma YouTube da Neschio dove la ragazza, insieme ad altre due tifose, rispondeva ad alcune domande. Ecco il video: