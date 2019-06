Trepidazione a Laglio. Nella dimora comasca di George Clooney, come riporta il nostro quotidiano online GiornalediComo.it, sono attesi l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la moglie Michelle.

E’ il giorno degli Obama da Clooney a Laglio

“LAGLIO caput mundi. Questo fine settimana Laglio vedrà la presenza dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Barak Obama e della sua famiglia, ospiti del nostro concittadino onorario George Clooney e di sua moglie Amal Alamuddin” aveva scritto qualche giorno fa Roberto Pozzi, primo cittadino del Comune su Facebook.

Laglio blindata

Sono state emanate addirittura quattro ordinanze. Vietato uso e accesso del posteggio di Soldino alle spalle di Villa Oleandra, che sarà utilizzato dai mezzi della sicurezza. Ma anche l’accesso al molo di Laglio ad esclusione dei proprietari delle barche e sarà vietato l’accesso alla spiaggetta di Riva Soldino. Inoltre per esigenze televisive si occuperanno 2 stalli sosta in Piazza Barelli.

