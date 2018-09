Pirati e bambini e molto altro a rallegrare le vie di Rho.

E’ iniziata la “Notte bianca dei bambini” a Rho

Centro di Rho invaso dai pirati nel pomeriggio di oggi, sabato 15 settembre, e fino a tarda notte per l’edizione 2018 della notte bianca dei bambini. Organizzata dal Comune in collaborazione con Accaduerho la manifestazione prevede gioste, gonfiabili, spettacoli e numerose iniziative per grandi e piccini.