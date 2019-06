E…state in Forma torna ad animare il parco di Villa Corvini da domani, sabato 15 giugno, al 14 luglio 2019. L’iniziativa è promossa dal Comune e propone corsi di attività fisica gratuiti realizzati in collaborazione con le associazioni sportive cittadine.

E…state in Forma: al via la quarta edizione

La manifestazione è nata nel 2016 per volontà dell’Amministrazione comunale che ha voluto creare un momento di sportivo gratuito all’aperto aperto a tutti. Quest’anno, quindi, l’iniziativa ha raggiunto la quarta edizione divenendo oramai un appuntamento atteso per i cittadini che amano mantenersi in forma durante l’estate grazie alla collaborazione del comune con alcune alcune società sportive cittadine: Gymnasion Parabiago; Kankudojo Parabiago; Roosters Parabiago; Pro Loco Parabiago; Centro la Sorgente Parabiago, Frecce del Seprio, El Bigatt.

Le proposte di quest’anno

Quattordici in tutto gli appuntamenti in calendario e molte le attività sportive proposte, tra queste: tiro con l’arco, ginnastica posturale di coppia, laboratorio di musica e danza, Cross Gymn, difesa personale, Yoga, pilates, mini basket e Taekondo. I corsi sono aperti a tutti e si svolgeranno al Parco di Villa Corvini da domani, sabato 15 giugno al 14 luglio 2019.

Il commento dell’assessore

A tal proposito dichiara l’assessore allo Sport, Diego Scalvini: “Inizia l’estate e anche la voglia di mantenersi in forma. Poterlo fare in compagnia e all’aperto grazie alla disponibilità di professionisti locali, rende l’iniziativa ancora più bella e attraente. L’obiettivo è quello di incentivare, gratuitamente, il benessere e la pratica sportiva per tutti i nostri cittadini, dando loro l’opportunità di fare attività sportiva all’interno del Parco di Villa Corvini. Un ottimo modo per stare bene, insieme agli altri, vivendo la nostra Città… Invito tutti a venire a provare, è divertente e utile, chi verrà non rimarrà deluso”.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio sport allo 0331406008 oppure alla mail: sport.cultura@comune.parabiago.mi.it

