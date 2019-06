E’ ufficiale: il sindaco Chiara Calati non patrocina il Pride. La risposta alla richiesta protocollata il 21 giugno da Le rose di Gertrude di Sergio Prato è arrivata venerdì 28 giugno.

Nella nota la prima cittadina evidenzia di condividere la lotta all’omofobia, ad ogni forma di discriminazione e pregiudizio e riconosce l’importanza della cultura del rispetto, delle differenze e dell’inclusività, ma non patrocina la Pride week (2-30 giugno) né la parata del 29 giugno. Nella nota di risposta si legge che tali eventi non hanno le caratteristiche per essere ritenuti di rilievo comunale.

Corbetta patrocina

Il sindaco segue la linea di un anno fa: delusione per Prato e le rose di Gertrude che possono per contare sul patrocinio di altri Comuni della zona, tra cui Corbetta, comune di centrodestra.

