E’ un argomento dibattuto in tutto il mondo, perché gli UFO, cioè gli oggetti volanti non identificati, hanno fatto e faranno sempre discutere. Il Centro Ufologico Mediterraneo, alias C.UFO.M., ha pubblicato i migliori avvistamenti ufo del 2019 avvenuti in Italia.

I migliori avvistamenti UFO del 2019

Anche nel 2019 non sono mancati i classici dischi volanti, luminosi ma anche scuri, nella più classica casistica dell’ufologia. È stata anche confermata la tendenza all’avvistamento, nei cieli italiani, di ufo sferici, a sigaro, ma anche di altre forme meno frequenti come quello con colori che variano dal rosso, al bianco intenso, al grigio, all’azzurro, con gradazioni di luminosità varie, con ufo anche a luce intermittente o che si sdoppiano. Uno, quello di Narni, è sfrecciato a velocità straordinaria davanti alla videocamera che lo ha filmato, tanto che per vederlo occorre il massimo rallentamento del filmato.

Anche Rho è stata “visitata” dagli UFO

Diverse le località interessate agli avvistamenti UFO nel 2019. Le regioni più interessate sono la Liguria con Genova, la Lombardia con Rho, il Veneto con Padova, l’Umbria con Narni, la Sicilia con la conferma di Catania, la Campania rappresentata da Bacoli e Salerno, il Lazio con Leonessa, la Toscana con Carrara. Gli oggetti a volte sono stati visti singolarmente, altre volte anche in formazioni di tre, a bassa o anche media ed alta quota. Addirittura a Genova, un oggetto sferico bianco si è sdoppiato sotto gli esterrefatti occhi del testimone che ha anche filmato il fenomeno. Anche il numero ed il genere dei testimoni è risultato variegato. Alcuni oggetti volanti non identificati sono stati visti di notte ed altri di giorno. Insomma anche il 2019 si è confermato un anno proficuo. Gli ufo continuano a solcare i cieli italiani.

Sul sito ufficiale del C.UFO.M., dichiara il presidente Angelo Carannante, è stato postato un ricco servizio sugli avvistamenti ufo citati.