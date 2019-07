Una pista ciclabile che colleghi Corbetta e Magenta. Si parla tanto di mobilità sostenibile e, poi, manca il collegamento più indispensabile, tra due Comuni vicini. Certo, lungo la Sp 11, si sta creando una rete ciclabile, ma, diciamolo, non è esattamente la strada che un ciclista predilige.

Una ciclabile a metà

La strada da rendere ciclabile, per eccellenza, è quella del fontanile fagiolo, che dai Vigili del fuoco di Corbetta conduce alla piscina. Corbetta, con al realizzazione della rsa, ha fatto la sua parte, ma per Magenta il progetto è femro sulla carta. Servono 350mila euro per realizzarla.

Ecco perchè serve una pista ciclabile tra Corbetta e Magenta

E’ nato un comitato, con tanti volti noti del territorio, ma anche con semplici cittadini che chiedono, a gran voce, che si arrivi all’obiettivo. Una strada usata soprattutto dagli studenti che vanno nelle scuole magentine, rischiando ogni giorno di essere investiti. Il gruppo Operazione pista ciclabile ha effettuato un sopralluogo per mostrare i rischi. Tutti in bici, lungo quell’arteria che tutti percorrono abitualmente per andare a scuola, all’ospedale, al lavoro, al mercato. Andata e ritorno, sempre pericolosa, perchè le auto sono tante e vanno veloci. Insomma, una pista ciclabile non è più rimandabile: è il messaggio del comitato alle istituzioni, chiaro e forte.

Intanto Corbetta rende ciclabile l’ex SS 11: