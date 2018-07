Chiusura degli svincoli su A4, A8 e A9 per effettuare alcuni lavori di manutenzione.

A9 Lainate-Como-Chiasso

– Chiusura dello Svincolo di Turate: per una notte, dalle ore 21 di oggi alle ore 06 di domani, martedì 17 luglio, per chi proviene da Milano;

– per una notte, dalle ore 21 di mercoledì 18 alle ore 06 di giovedì 19 luglio, per chi proviene da Chiasso.

Si consiglia di utilizzare lo svincolo di Saronno, al km 15+700.

– Chiusura dello Svincolo di Uboldo:

– per una notte, dalle ore 22:00 di lunedì 16 alle ore 06:00 di martedì 17 luglio, per chi proviene da Milano;

– per una notte, dalle ore 22:00 di mercoledì 18 alle ore 06:00 di giovedì 19 luglio, per chi proviene da Chiasso.

In alternativa si consiglia, a chi proviene da Milano, di uscire allo svincolo di Origgio, al km 14+350, mentre, a chi proviene da Chiasso, di uscire allo svincolo di Saronno, al km 15+700.

– Chiusura dello Svincolo di Saronno in uscita, per chi proviene da entrambe le direzioni, per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 17 alle ore 06:00 di mercoledì 18 luglio.

In alternativa, si consiglia, a chi proviene da Milano, di uscire allo svincolo di Origgio al km 14+350, mentre, a chi proviene da Chiasso, di uscire allo svincolo di Turate, al km 19+000.

A8 Milano-Varese

-Chiusura dell’allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano per chi proviene da Varese dalle ore 22:00 di martedì 17 alle ore 06:00 di mercoledì 18 luglio.

In alternativa si consiglia, per chi proviene da Varese, di proseguire sulla A8, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300, seguire le indicazioni per la A4 Torino-Venezia verso Torino ed immettersi in A50 Tangenziale ovest di Milano allo svincolo A4/A50 di Milano Ghisolfa.

A4 Milano-Brescia

-Chiusura dell’entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia/Venezia dalle ore 22:00 di lunedì 16 alle ore 05:00 di martedì 17 luglio; dalle ore 22:00 di giovedì 19 alle ore 05:00 di venerdì 20 luglio.

In alternativa si consiglia di seguire la segnaletica per A8/Laghi verso Varese, uscire sulla A8 allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200 e seguire le indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord di Milano.

-Chiusura dell’uscita dello svincolo di Sesto San Giovanni, per chi proviene da Torino con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di lunedì 16 alle ore 05:00 di venerdì 20 luglio; dalle ore 22:00 di venerdì 20 alle ore 06:00 di sabato 21 luglio.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Cormano, al km 129+900.

-Chiusura dell’entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni, sia verso Torino, sia in direzione Brescia/Venezia per due notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 18 alle ore 05:00 di venerdì 20 luglio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Torino: percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 Tangenziale nord di Milano in direzione di Rho/Tangenziale ovest A50 ed, infine, la SP35 verso Milano, con rientro sulla A4 a Cormano, al km 129+900, in direzione di Torino;

-verso Brescia/Venezia: percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Monza, con rientro sulla A4 a Monza, al km 139+000, verso Brescia/Venezia.

