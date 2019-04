Le tende da sole addossate a parete, con sistemi manuali o motorizzati, riparano dai raggi del sole e creano nuovi spazi da vivere all’esterno della casa. Fino al 31 dicembre di quest’anno per l’acquisto si può usufruire delle detrazioni fiscali.

Ecobonus e tende da sole

Proteggono dai raggi solari e creano ambienti open air attigui alla casa. Il potenziale risparmio energetico garantito da tende da sole è stato coralmente riconosciuto dal settore tanto da rientrare nella lista degli interventi che godono della detrazione fiscale grazie all’Ecobonus. Che sia su un balcone, in terrazzo o in giardino: le tende da sole sono elementi architettonici che consente di sfruttare al meglio l’ambiente esterno dell’abitazione, beneficiando oltretutto delle agevolazioni fiscali previste dal decreto. In particolare la Detrazione Fiscale del 50% sulle schermature solari è valida sino al 31 dicembre 2019 e viene applicata sull’acquisto e la posa in opera di schermature solari mobili installate a protezione di una superficie vetrata.

I requisiti fondamentali

Per poter godere della detrazione fiscale le schermature solari devono rispondere ad alcuni requisiti fondamentali. Anzitutto devono essere a protezione di una superficie vetrata e essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate, possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti), devono essere mobili e devono essere schermature “tecniche”. Per le chiusure oscuranti quali persiane, veneziane, tapparelle, ecc., vengono considerati validi tutti gli orientamenti. Per le schermature non in combinazione con vetrate, non godono dell’Ecobonus quelle con orientamento a nord. Infine è detraibile sia l’installazione ex novo sia la sostituzione della tenda. Non è detraibile il solo cambio telo oppure il solo cambio o installazione motore.

La promozione di Brianzatende

L’arrivo della primavera diventa quindi un momento chiave per poter proteggere la propria abitazione all’ombra di una tenda da sole e farlo potendo usufruire di una imperdibile promozione sulle tende da sole, perfetto alleato per vivere al meglio ogni spazio esterno. Non fatevi cogliere impreparati dall’arrivo dei primi caldi che rendono invivibili terrazzi e giardini!

Brianzatende vi fornisce tutto il necessario per creare zone d’ombra dall’esclusivo design totalmente italiano. Solo questo mese, fino al 30 aprile 2019, è attiva una straordinaria promozione che prevedere il 40 % di sconto oltre il 50 % di Ecobonus sulle tende da sole del modello R50 Ponant. In più la posa in opera è in omaggio.

Il modello R50 Ponant

Questo articolo si caratterizza per il cassonetto a chiusura integrale per una protezione totale del tessuto. Il design dei bracci connotano questo modello con una linea elegante e priva di spigoli. L’involucro in lega estrusa composto da un elemento superiore ed un elemento inferiore, la viteria esposta in acciaio inox e la verniciatura con polveri poliestere eseguite seguendo rigidi standard qualitativi sono le caratteristiche che fanno della R50 Ponant il perfetto alleato per balconi, terrazzi e forniture condominiali.

Dove trovare Brianzatende

Ecco dove si trovano: via Maggi 41/43, Lesmo (MB), via Monti e Tognetti 5, Monza (MB), via IV Novembre 2, Giussano (MB), via L. Da Vinci 185, Trezzano sul Naviglio (MI), via Italia 68, Almè (BG), BSpace – Via Fatebenefratelli 9, Milano. Per info: www.brianzatende.it.

