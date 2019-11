Ancora aperte le iscrizioni per partecipare all’Ecotour delle eccellenze ambientali organizzata dal Comune di Abbiategrasso

Un Ecotour delle eccellenze nello smaltimento e raccolta rifiuti

Accrescere tra la popolazione la consapevolezza verso le tematiche ambientali e i comportamenti virtuosi, anche grazie al coinvolgimento del mondo scolastico: è questo l’obiettivo che si prefiggono i percorsi di In-Formazione Ambientale 2019 realizzati dal Gruppo AMAGA SpA, in collaborazione con il Comune di Abbiategrasso.

Si parte con un primo appuntamento di particolare interesse, organizzato all’interno della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti – SERR, l’iniziativa di sensibilizzazione nata nell’ambito del programma LIFE+ (Settore informazione e comunicazione) della Commissione Europea. Tema centrale di quest’anno è “Educare alla riduzione dei rifiuti”, in base allo slogan “Conosci, Cambia, Previeni”. La finalità è informare sull’impatto che l’eccessivo consumo e la generazione di rifiuti possono avere sull’ambiente, stimolando il cambiamento nelle abitudini quotidiane.

Un’iniziativa nell’ambito di Agenda 21

Anche il Comune di Abbiategrasso, insieme al Gruppo Amaga e con il supporto della rete di Agenda21, ha deciso quindi di aderire all’edizione 2019 della SERR: sabato 23 novembre si terrà il primo ECOTOUR DELLE ECCELLENZE AMBIENTALI, che prevede la visita agli impianti di Montello SpA (BG) – uno dei più grandi centri europei per il trattamento e recupero della plastica e dell’organico – e all’impianto di depurazione delle acque del Magentino/Abbiatense del Gruppo CAP di Robecco Sul Naviglio (MI). I trasferimenti da Abbiategrasso alle due località, e ritorno, saranno effettuati in autobus da turismo, e saranno totalmente GRATUITI per i partecipanti. La partenza è fissata alle 8 da piazza Vittorio Veneto, e il rientro è previsto per le 16. La partecipazione è gratuita, ed è rivolta in particolare ai cittadini adulti. Le iscrizioni sono raccolte da Amaga, compilando l’apposito modulo presente a fondo pagina.

Corso di compostaggio

Al via inoltre, nel mese di dicembre, il 25° Corso di In-Formazione Ambientale e Compostaggio Domestico: gli incontri si terranno nella Sala Consiliare del Castello Visconteo il 9 e 10 dicembre prossimi.

Le due serate – con inizio alle 20.30 – verteranno sui seguenti argomenti: il primo incontro, aperto a tutta la cittadinanza, sarà incentrato sui servizi di igiene ambientale e sulle buone pratiche. Il secondo incontro sarà invece dedicato interamente alla pratica del compostaggio domestico. Questa seconda serata è aperta esclusivamente agli iscritti al relativo corso.

Da segnalare, inoltre, che in occasione del corso di In-Formazione sarà allestita una mostra sulla strategia ‘Plastic Free’ a cura di AMAGA SpA, con il contributo degli studenti dell’Istituto Bachelet di Abbiategrasso.