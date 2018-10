Continua a Vedano Olona la raccolta firme e le adesioni per l’introduzione della materia di educazione alla cittadinanza come materia scolastica, attraverso una legge popolare.

Educazione alla cittadinanza

L’iniziativa, promossa e sostenuta dall’ANCI, propone di inserire l’educazione civica come materia autonoma, con voto, nei curricula scolastici delle scuole di ogni ordine e grado: uno strumento per coltivare senso di appartenenza alla comunità, per insegnare il valore della responsabilità e della memoria attraverso lo studio della Costituzione, dei diritti umani, di elementi di educazione alla legalità, all’educazione all’ambiente, all’educazione alimentare e digitale.

La raccolta firme a Vedano Olona

A Vedano, dopo circa 2 mesi dall’avvio della raccolta firme, l’iniziativa sta riscuotendo un importante successo da parte di molti cittadini che hanno apprezzato la finalità della proposta. Per questo l’Amministrazione Comunale organizzerà diverse occasioni pubbliche in cui sarà possibile dare la propria firma: il prossimo appuntamento è sabato 6 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13, in Piazzetta della Pace, in occasione della manifestazione “Vedano Dona”. Si può firmare anche presso lo SpoC (Sportello per il Cittadino), dove sarà possibile dare il proprio contributo fino ai primi di dicembre.

