Da giovedì 8 a domenica 11 novembre 2018, a Fiera Milano Rho, appuntamento imperdibile con Eicma 2018, l’esposizione internazionale del ciclo, motociclo e accessori.

Come raggiungere Eicma 2018

I mezzi pubblici

E’ possibile raggiungere Fiera Milano-Rho facilmente con i mezzi pubblici. Lo si può fare grazie alla metropolitana, utilizzando la linea rossa M1, che ha come capolinea proprio Rho Fiera Milano. Attenzione: per potersi servire del servizio è necessario acquistare un biglietto extraurbano. Inoltre il polo fieristico è raggiungibile anche grazie la rete ferroviaria Trenord, scendendo alla fermata Rho Fiera.

In macchina

Dalle autostrade A7-Genova, A1- Bologna e A4-Torino: percorrere la Tangenziale Ovest in direzione Nord e uscita Fiera Milano

Da Milano autostrada A4 Venezia: uscita Pero-Fiera Milano. In alternativa Autostrada A8 direzione Varese-Como ed uscita Fiera Milano oppure Autostrada A4 direzione Torino ed uscita Pero-Fiera Milano.

Dalle autostrade A8-Varese e A9-Como: dalla barriera di Milano Nord, direzione A4-Venezia e uscita Fiera Milano.

Dove parcheggiare

Per chi raggiunge la fiera in moto o in macchina sono disponibili diversi parcheggi: P1, PM1, PM2, P2, P3, P4, P5 si trovano all’interno del polo fieristico. E’ anche possibile parcheggiare in corrispondenza delle stazioni della metropolitana Bisceglie, Molino Dorino, Lampugnano, San Leonardo (linea M1 rossa); Cascina Gobba, Cologno Nord, Gessate, Crescenzago, Romolo, Famagosta (linea M2 verde); San Donato (linea M3 gialla) e raggiungere la fiera con i mezzi pubblici. In tutti i casi si tratta di parcheggi a pagamento.

