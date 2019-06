Electrolux Solaro spegne 100 candeline e invita gli artisti a presentare un’opera di Street Art. Il vincitore sarà chiamato a realizzarla su un muro di metri 4×21 all’interno della fabbrica.

Quest’anno ricorre il centenario di Electrolux e per l’occasione lo stabilimento di Solaro lancia un concorso rivolto a Graffiti Writers e Street Artists chiamati a realizzare un’opera di Street Art dedicata allo Scopo del Gruppo: ‘Contribuiamo a uno stile di vita migliore: da 100 anni e per molti anni a venire’. Tra tutti i bozzetti raccolti, una speciale giuria sceglierà il vincitore che sarà chiamato a realizzare l’opera all’interno del sito produttivo, sulla superficie di un muro di metri 4 x 21. Il contest è realizzato in collaborazione con Stradedarts e prevede un premio per l’autore del bozzetto scelto dalla giuria. I bozzetti dovranno essere inviati all’indirizzo mail marco@stradedarts.it entro il 10 luglio. Per ulteriori informazioni: www.stradedarts.it/eventi/

Le parole del direttore dello stabilimento

Giovanni Beretta, direttore dello stabilimento Electrolux di Solaro, spiega: