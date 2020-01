Elisa De Panicis: ci sarà anche la bellissima influencer di 27 anni, originaria di Solaro, nel cast del Grande Fratello Vip 4, che inizierà questa sera, mercoledì 8 gennaio, su Canale 5.

Elisa De Panicis: da Solaro al Gfvip 4

La bella solarese è stata scelta come concorrente del Gf Vip 4, programma che inizierà tra pochi minuti, condotto da Alfonso Signorini. La 27enne conta milioni di follower su Instagram ed è diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. È inoltre spesso ospite nel salotto di Barbara d’Urso ed è anche un volto noto in Spagna, dove ha partecipato alla versione spagnola di Uomini e Donne e dell’Isola dei Famosi.

La storia con Cristiano Ronaldo

A Elisa De Panicis è stata inoltre affibiata una storia con il campione della Juventus Cristiano Ronaldo, che tra l’altro non è mai stata confermata dai diretti interessati. Anche questo chiacchierato caso di gossip ha contribuito a renderla famosa e non solo in Italia.