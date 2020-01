Emergenza smog: domenica stop totale delle auto a Milano

Emergenza smog: Stop totale delle auto a Milano domenica 2 febbraio.

Domenica 2 febbraio sarà blocco totale del traffico a Milano. Lo ha deciso il sindaco Beppe Sala. L’annuncio del primo cittadino di Milano è giunto via facebook. La pioggia debole dei giorni scorsi potrebbe aver portato piccoli benefici alla qualità dell’aria: ora bisogna attendere le rilevazioni di questi giorni per capire se continuare con il blocchi. Resta comunque la possibilità che venga confermato lo stop alle auto di domenica dalle 10 alle 18.

Su facebook il suo commento:

“I valori del Pm10 hanno nuovamente sforato i livelli di guardia e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni non lasciano sperare in una diminuzione delle concentrazioni di polveri nell’aria. Quella per l’ambiente è una battaglia di lungo periodo – sottolinea – che si realizza attraverso misure strutturali e scelte di ampia visione. Allo stesso tempo, però, le condizioni attuali mi inducono a intervenire in modo contingente. Per questo motivo, domenica 2 febbraio Milano sarà chiusa alla circolazione delle auto. Ho chiesto agli uffici di verificare i dettagli operativi e domani saremo più precisi. Milanesi e turisti si preparino a trascorrere una giornata in città a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici”