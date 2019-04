Emergenza/urgenza, al via all’ospedale di Legnano un corso dedicato alla simulazione di casi traumatici complessi.

Emergenza/urgenza, un corso per gli specializzandi di anestesia e rianimazione

Le lezioni inizieranno martedì 9 aprile nel Dipartimento di Emergenza Urgenza (Deu) del nosocomio cittadino. Grazie all’entusiasmo e alla disponibilità di un gruppo di medici e infermieri dell’Asst Ovest Milanese provenienti da diversi dipartimenti (anestesisti rianimatori, chirurghi, radiologi, ortopedici, internisti, medici del Centro trasfusionale, infermieri di Pronto soccorso e Rianimazione), viene offerta agli specializzandi di anestesia e rianimazione dell’Università Statale di Milano la possibilità di approfondire l’ambito dell’emergenza/urgenza.

Necessario un training continuo

La complessità di casi critici che giungono in ospedale rende necessario un training continuo e la patologia traumatica richiede la collaborazione di un team plurispecialistico, debitamente addestrato a lavorare secondo protocolli condivisi in modo rapido e ordinato, per ottenere un esito favorevole per i pazienti.

Prove pratiche su manichini

Il corso sarà strutturato per essere il più realistico possibile: una prima parte prevede stazioni pratiche in cui gli specializzandi possono provare su manichini dedicati manovre invasive che si eseguono raramente ma che sono salvavita; in questo modo ci si può esercitare per essere pronti nel momento del reale bisogno.

Simulazioni di casi traumatici complessi

La seconda parte prevede invece simulazioni di casi traumatici complessi ricostruiti partendo dalla casistica reale che mettono in gioco le abilità cliniche e manuali dei partecipanti oltre alla capacità di lavoro in team e di coordinazione.

