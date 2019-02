Energy Center di Villaggio Amico: i pazienti saranno visitati su prenotazione sia al mattino che al pomeriggio.

Energy Center di Villaggio Amico

All’Energy Center di Villaggio Amico non cessano gli appuntamenti dedicati alla salute e all’igiene. Dopo Le giornate della nutrizione, il centro polispecialistico della Rsa di Gerenzano organizza il 20 febbraio una giornata di screening gratuito per la valutazione di patologie legate all’apparato urinario.

La dottoressa Valeria Lesina

La dottoressa Valeria Lesina, ostetrica del centro, si occuperà delle visite, sia per le donne che per gli uomini, e valuterà i problemi inerenti il piano pelvico e perineale come incontinenze urinarie, emorroidi, difficile svuotamento vescicale, cistiti ricorrenti, urgenze minzionali, trattamenti conservativi in caso di prolasso uterino, vescicale e rettale.

Le parole di Marina Indino

Marina Indino, direttore generale dell’area tecnica operativa e responsabile di comunicazione e marketing di Villaggio Amico ha spiegato: