Eroica: alla famosa manifestazione ciclistica questa volta è stata protagonista anche Parabiago.

Parabiago tra le bici protagoniste

Anche Parabiago ha la sua bici nel registro delle biciclette storiche. Si tratta di una Olympia anni ‘70 che è stata portata a Montalcino (in provincia di Siena) dall’esperto di ciclismo e di bici storiche, Antonio Patanè, e dal proprietario della due ruote, il parabiaghese S.P. Ma perché i due si sono recati proprio a Montalcino? Perché, come descritto ampiamente sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola, proprio tra le bellissime colline senesi si è svolta, nella giornata di domenica 26 maggio, l’Eroica, la manifestazione ciclistica, nata da un’idea di Giancarlo Brocci, che si svolge dal 1997.

La registrazione della bici

Patanè e il proprietario dell’Olympia anni ‘70 si sono recati alla manifestazione ciclistica per far registrare questa due ruote «speciale», restaurata con tutti i carismi necessari dal noto ciclista parabiaghese Alfio Mariotto esperto nel restauro di bici «vecchie».

