Esame superato per gli ultimi aspiranti Vigili del Fuoco volontari.

Esame superato, da settembre in servizio a Tradate

Si è concluso ieri il corso il corso per volontari vigili del fuoco iniziato il 29 giugno al comando di Varese. I neo vigili volontari hanno superato brillantemente gli esami e andranno a prestare servizio presso l’istituendo distaccamento volontario di Tradate.

“Ottimo risultato”

Grande soddisfazione da parte del comandante provinciale Dott. Ing. Antonio Albanese per l’ottimo risultato raggiunto dai neo volontari, grazie all’impegno e alla proficua collaborazione degli istruttori professionali in servizio presso il Comando di Varese.

In servizio da settembre

In totale saranno 24 i volontari che, almeno all’inizio, saranno in forze al distaccamento di Tradate nella sua sede temporanea di via Isonzo. E rimarranno lì, nell’area condivisa con la Protezione Civile e gli ex Forestali, fino a quando non sarà costruita la sede definitiva del distaccamento. Un’opera la cui costruzione era iniziata una decina d’anni fa in via Del Carso (accanto alla Croce Rossa) ma interrottasi poco dopo l’inizio per il fallimento della ditta costruttrice.

LEGGI ANCHE: Vigili del Fuoco a Tradate: schermaglie Pd-Lega